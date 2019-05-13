Обнародована полная программа визита Порошенко в Брюссель

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко выступит на конференции и проведет ряд встреч на высоком уровне

Президент Украины Петр Порошенко 13-14 мая 2019 года будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что Порошенко посетит Брюссель по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства". На конференции высокого уровня для лидеров институтов ЕС и стран "Восточного партнерства" он намерен подвести итог работе в продвижении евроинтеграционного курса Украины за пять лет.

Также сообщается, что Порошенко проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также главами стран и правительств Европейского союза и "Восточного партнерства", которые принимают участие в саммите.

Отметим, сейчас в Брюсселе проходит заседание министров иностранных дел стран-участниц ЕС и "Восточного партнерства" под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. В заседании принимает участие глава МИД Украины Павел Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза по итогам юбилейного саммита "Восточного партнерства" не примут декларацию, так как против нее выступил Азербайджан.