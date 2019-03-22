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Порошенко стал на сторону Йованович в скандале с Луценко

Новости » Политика    22.03.2019 - 14:19
Порошенко стал на сторону Йованович в скандале с Луценко
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил о полной поддержке Мари Йованович

Президент Украины Петр Порошенко полностью поддерживает американского посла США Мари Йованович как представителя страны-союзника. Соответствующее заявление он сделал на фоне скандальных обвинений генпрокурора Юрия Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что высоко ценит партнерство с США, а также подчеркнул важную роль посла Мари Йованович в продвижении украинско-американских отношений.

"Она, как представитель США и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины, имеет полную мою поддержку", - добавил президент.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью The Hill сообщил, что Йованович якобы передавала ему так называемый "список неприкасаемых", от преследования которых следует воздержаться.

В самом посольстве выступили с опровержением этого заявления.

"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и направлены на ослабление репутации посла Йованович", - сообщили в посольстве и добавили, что США продолжат поддержку борьбы с коррупцией в Украине.

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