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Порошенко став на бік Йованович у скандалі з Луценком

Новини » Політика    22.03.2019 - 14:19
Порошенко став на бік Йованович у скандалі з Луценком
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив про повну підтримку Марі Йованович

Президент України Петро Порошенко повністю підтримує американського посла США Марі Йованович як представника країни-союзника. Відповідну заяву він зробив на тлі скандальних звинувачень генпрокурора Юрія Луценка, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що високо цінує партнерство з США, а також підкреслив важливу роль посла Марі Йованович в просуванні українсько-американських відносин.

"Вона, як представник США і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України, має повну мою підтримку", - додав президент.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю The Hill повідомив, що Йованович нібито передавала йому так званий "список недоторканних", від переслідування яких слід утриматися.

В самому посольстві виступили з спростуванням цієї заяви.

"Заяви генерального прокурора України не відповідають дійсності та спрямовані на ослаблення репутації посла Йованович", - повідомили в посольстві і додали, що США продовжать підтримку боротьби з корупцією в Україні.

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Новини України Порошенко ПетроЮрій Луценкомари йованович
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