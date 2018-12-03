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Порошенко сравнил действия российских оккупантов в Крыму со сталинскими репрессиями

Новости » Политика    03.12.2018 - 10:18
Порошенко сравнил действия российских оккупантов в Крыму со сталинскими репрессиями
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Путинский режим прибегает к тем же методам в Крыму, что и в свое время Сталин

Российская Федерация, государство-постоянный член Совета Безопасности ООН, осуществила аннексию Крыма и совершила агрессию, оккупировав часть территории Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент подчеркнул, на украинских территориях, оккупированных Российской Федерацией, массово и последовательно нарушаются нормы Всеобщей декларации прав человека.

"Ситуация с правами человека в Крыму - произвол, бесправие, тотальная милитаризация. В Крыму уничтожается крымскотатарский народ. Оккупационная власть стремится сделать то, что не удалось Сталину - уничтожить лидеров, объявив Меджлис "экстремистской организацией", разрушить идентичность", - добавил он.

Напомним, 18 мая 2018 года Международный суд ООН также потребовал у России предоставить информацию о ходе исполнения приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.

В последние время оккупационная администрация Крыма усилила давление на правозащитников, которые помогают политзаключенным'язням. В частности, юристам рассылают предупреждение "о недопустимости экстремистской деятельности".

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