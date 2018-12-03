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Порошенко порівняв дії російських окупантів у Криму зі сталінськими репресіями

Новини » Політика    03.12.2018 - 10:18
Порошенко порівняв дії російських окупантів у Криму зі сталінськими репресіями
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Путінський режим вдається до тих самих методів у Криму, що і свого часу Сталін

Російська Федерація, держава-постійний член Ради Безпеки ООН, здійснила анексію Криму і вчинила агресію, окупувавши частину території України. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент наголосив, на українських територіях, окупованих Російською Федерацією, масово і послідовно порушуються норми Загальної декларації прав людини.

"Ситуація з правами людини у Криму - свавілля, безправ’я, тотальна мілітаризація. У Криму нищиться кримськотатарський народ. Окупаційна влада прагне зробити те, що не вдалося Сталіну - знищити лідерів, оголосивши Меджліс "екстремістською організацією", зруйнувати ідентичність", - додав він.

Нагадаємо, 18 травня 2018 року Міжнародний суд ООН також вимагав у Росії надати інформацію про хід виконання наказу суду від 19 квітня 2017 року про відновлення діяльності  Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму.

В останні час окупаційна адміністрація Криму посилила тиск на правозахисників, які допомагають політв'язням. Зокрема, юристам розсилають попередження "про неприпустимість екстремістської діяльності".

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