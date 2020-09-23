У Порошенко сообщили, что состояние Балуха уже стабильное

Состояние Владимира Балуха, который находится в Киевской городской клинической больнице скорой помощи после жестокого избиения, стабилизировалось, и врачи говорят о положительной динамике.

Об этом сообщила Марина Порошенко, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сегодня я сюда приехала, чтобы посетить члена нашей команды Владимира Балуха и узнать о состоянии его здоровья. Это - крымчанин, большой патриот Украины. Человек, которая не побоялась в свое время поднять украинский флаг уже в оккупированном Крыму, за что он подвергся очень серьезным издевательствам со стороны российских оккупантов", - заявила Марина Порошенко.

Сейчас, по ее словам, состояние Балуха стабильное, однако, его ждет еще впереди очень долгий путь реабилитации и восстановления.

"И мы будем делать все необходимое для того, чтобы он как можно быстрее выздоровел. Я уверена, что Владимир Балух сделает еще очень много полезных дел для Украины", - подчеркнула Марина Порошенко.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Отметим, Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

По словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то компанией из-за украинского языка.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой, а следствие рассматривает четыре основные версии нападения.