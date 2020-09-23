У Порошенка повідомили, що стан Балуха вже стабільний

Стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

Про це повідомила Марина Порошенко, передає прес-служба "Європейської солідарності".

"Сьогодні я сюди приїхала, щоб відвідати члена нашої команди Володимира Балуха і дізнатися про стан його здоров’я. Це - кримчанин, великий патріот України. Людина, яка не побоялася свого часу підняти український прапор вже в окупованому Криму, за що він зазнав дуже серйозних знущань з боку російських окупантів", - заявила Марина Порошенко.

Зараз, за її словами, стан Балуха стабільний, втім, його чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення.

"І ми будемо робити все необхідне для того, шоб він якомога швидше одужав. Я впевнена, що Володимир Балух зробить ще дуже багато корисних справ для України", - наголосила Марина Порошенко.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Зазначимо, Володимира Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували, у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

За словами колишнього політв'язня Олега Сенцова, в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь компанією через української мови.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій, а слідство розглядає чотири основні версії нападу.