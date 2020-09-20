Нападение на Балуха: в полиции рассказали подробности задержания подозреваемого

Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Подозреваемый в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха пытался скрыться от полиции. Ранее суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель главы Нацполиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Это тяжкое преступление. Он пытался убежать, когда пришли полицейские, четко понимая из СМИ, почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил. Решение суда я не комментирую", - отметил Крищенко.

По словам начальника полиции Киева, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.

"Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина", - уточнил он.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Отметим, Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

По словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то компанией из-за украинского языка.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой, а следствие рассматривает четыре основные версии нападения.