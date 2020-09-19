Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали

Фото: Владимир Балух (ru.krymr.com)

Подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха арестовали на два месяца. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

Об этом написала на своей странице в Facebook спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Подозреваемый полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Напомним, в полиции раскрыли подробности о подозреваемом в нападении на Балуха.

Отметим, Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма. У него был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.