Порошенко сообщил, когда "Слава Украине!" станет официальным приветствием ВСУ

Порошенко заявил, что слова "Слава Украине! Героям слава!" станут официальным приветствием Вооруженных сил

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, когда официально будет введено новое воинское приветствие "Слава Украине!". Об этом он рассказал во время посещения одного из заводов госконцерна "Укроборонпром", сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, слова "Слава Украине! Героям слава!" станут официальным приветствием Вооруженных сил нашего государства. Глава государства отметил, что впервые такое приветствие прозвучит уже в этом году - на параде по случаю Дня независимости 24 августа.

"Мы посоветовались с министром обороны, на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством и я принял решение, что начиная с 24 августа эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины", - заявил он.

Порошенко добавил, что "Слава Украине!" официально будет введено после начала очередной сессии украинского парламента и соответствующего решения Верховной рады. Глава государства отметил, что введение нового приветствия требует внесения изменений в уставы всех войск ВСУ.

"После завершения надлежащих процедур эти слова и это приветствие станет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко поручил разработать законопроект о замене воинского приветствия "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".