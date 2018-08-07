У ЗСУ змінять радянське військове вітання на "Слава Україні!"

Законопроект про зміну військового привітання має бути проголосований вже восени

Президент України - верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко доручив розробити законопроект, що передбачає заміну військового вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" і "Героям слава!". Про це у коментарі РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Олексій Чернобай.

За його словами, законопроект може бути проголосований уже цієї осені після повернення депутатів Верховної ради з канікул. Нове вітання може стосуватися не лише ЗСУ.

"Міністр (Степан Полторак, - ред.) озвучив, що є відповідне завдання, поставлене Президентом щодо опрацювання змін до Статутів Збройних Сил України. Це стосується не лише військових вітань... Як зазначив міністр, уже після повернення депутатів з літніх канікул сподіватимемось, що законопроект буде проголосований", - сказав Чернобай.

Також він додав, що сьогодні на репетиції параду до Дня незалежності України військовими уже використовувалось вітання "Слава Україні! Героям слава!".

"Міністр сказав, що вже на параді ми почуємо це вітання", - зазначив Чернобай.

Нагадаємо, у Києві на злітній смузі авіаційного заводу ім. Антонова 3 серпня 2018 року відбулось перше спільне тренування силовиків військового параду до 27-річчя Дня Незалежності.

Як повідомив міністр оборони Степан Полторак, цього річ у параді до Дня незалежності у Києві візьмуть участь 4,5 тис. військових. Також буде представлено 250 одиниць військової техніки.

Додамо, що 5 квітня 2018 року Верховна рада України підтримала поданий президентом законопрект про перейменування Високомобільних десантних військ України у Десантно-штурмові.