В параде ко Дню независимости в Киеве примут участие 4,5 тыс. военных, - Полторак

На параде ко Дню независимости будет представлено 250 единиц военной техники

В параде ко Дню независимости в Киеве примут участие 4,5 тыс. военных. Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.

По словам Полторака, сейчас продолжается подготовка к параду, который будет проводиться по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

"В этом году в военном параде примут участие 4 500 военнослужащих, 250 единиц военной техники", - написал он.

Полторак также добавил, что 24 августа по Крещатику пройдет 24 парадных расчета, которые представляют подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности.

"Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и те, что проходят государственное испытание", - добавил он.

Фото: украинские военные (facebook.com/generalpoltorak)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 августа текущего года украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню независимости.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко сообщал, что в этом году на параде впервые будут маршировать женщины-военнослужащие.

Также спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщал, что все мероприятия по подготовке к параду проходят по графику и находятся на постоянном контроле руководства ВСУ.