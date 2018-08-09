Порошенко повідомив, коли "Слава Україні!" стане офіційним вітанням ЗСУ

Порошенко заявив, що слова "Слава Україні! Героям слава!" стануть офіційним вітанням Збройних сил

Президент України Петро Порошенко повідомив, коли офіційно буде введено нове військове вітання "Слава Україні!". Про це він розповів під час відвідин одного з заводів держконцерну "Укроборонпром", повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, слова "Слава Україні! Героям слава!" стануть офіційним вітанням Збройних сил нашої держави. Глава держави зазначив, що вперше таке вітання пролунає вже цього року - на параді з нагоди Дня незалежності 24 серпня.

"Ми порадились з міністром оборони, на Раді національної безпеки і оборони, з урядом і я прийняв рішення, що починаючи з 24 серпня ці слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня незалежності України", - заявив він.

Порошенко додав, що "Слава Україні!" офіційно буде введено після початку чергової сесії українського парламенту та відповідного рішення Верховної ради. Глава держави зазначив, що введення нового вітання потребує внесення змін до статутів всіх військ ЗСУ.

"Після завершення належних процедур ці слова і це вітання стане офіційним військовим вітанням Збройних сил України", - заявив він.

Фото: twitter.com/poroshenko

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко доручив розробити законопроект про заміну військового вітання "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Зазначимо, цьогоріч у параді до Дня незалежності у Києві візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць військової техніки.

Крім того, спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк повідомляв, що всі заходи з підготовки до параду проходять за графіком.