Порошенко сообщил, когда подпишет закон о прямой закупке услуг оборонного назначения

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рада вчера приняла соответствующий закон за основу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о прямой закупке услуг оборонного назначения как только он поступит ему на подпись. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Тwitter.

Порошенко отметил, что в настоящее время растут возможности эффективного импорта оружия и вчера, 20 декабря, Верховная рада Украины приняла за основу закон, который позволяет Министерству обороны, Вооруженным силам и Генштабу без посредничества государственного концерна "Укроборонпром" напрямую закупать то, что партнеры Украины по НАТО готовы поставлять.

"ВСУ давно ждали этого шага. Как только этот закон поступит на подпись президенту, я сразу его подпишу", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

Как писало РБК-Украина, Конгресс США в январе 2019 года заслушает информацию о выделении первой половины военной помощи Украине в размере 125 млн долларов.

Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.