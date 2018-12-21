Порошенко повідомив, коли підпише закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рада вчора прийняла відповідний закон за основу

Президент України Петро Порошенко заявив, що підпише закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення як тільки він надійде йому на підпис. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Тwitter.

Порошенко зазначив, що наразі зростають можливості ефективного імпорту зброї і вчора, 20 грудня, Верховна рада України прийняла за основу закон, який дозволяє Міністерству оборони, Збройним силам та Генштабу напряму без посередництва державного концерну "Укроборонпром" закуповувати те, що партнери України з НАТО готові постачати.

"ЗСУ давно чекали на цей крок. Як тільки цей закон надійде на підпис президенту, я одразу його підпишу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом".

Як писало РБК-Україна, Конгрес США в січні 2019 року заслухає інформацію про виділення першої половини військової допомоги Україні в розмірі 125 млн доларів.

Крім того, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявляв, що найближчим часом США можуть оголосити про нові поставки зброї в Україну.