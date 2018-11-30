Порошенко: сообщение о движении судов через Керченский пролив было передано своевременно

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Также была подтверждена готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг

Сообщение о движении группы из двух бронекатеров и одного буксира относительно намерения прохождение через Керченский пролив было передано своевременно. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания относительно усиления обороноспособности страны, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сообщение было четкое и передано своевременно.

"Передав сообщение о движение через пролив, украинская сторона также четко подтвердила готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг. Абсолютно идентично с тем, как это было в сентябре во время предыдущего прохода", - заявил Порошенко.

Отметим, Петр Порошенко после введения военного положения проводит совещание по усилению обороноспособности, в котором принимают участие министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, министр иностранных дел Павел Климкин и руководители других ведомств.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе. Добавим, в течение 27-28 ноября "суд" в Крыму арестовал всех 24 задержанных военных моряков Украины. Они арестованы до 25 января 2019 года.

РБК-Украина писало, что через блокировки и преграждения Российской Федерацией прохода Керченским проливом, там собрался 421 корабль.