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Порошенко: соглашение об ассоциацию - живой инструмент достижения критериев членства в ЕС

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Киев, Воскресенье 27 июня 2021 15:14
Порошенко: соглашение об ассоциацию - живой инструмент достижения критериев членства в ЕС Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения об ассоциацию с Европейским Союзом.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"С гордостью вспоминаю как семь лет назад в Брюсселе имел честь поставить свою подпись "символической ручкой Вильнюсского саммита" под экономической частью соглашения", - написал Порошенко.

Соглашение является дорожной картой реформ в Украине, комплексным содержанием государственной политики, в основу которой положены демократические ценности, общественное развитие и благосостояние, лучшие европейские политические, экономические и социальные стандарты жизни, подчеркнул Порошенко.

"Я горжусь тем, что за то короткое время, которое наша команда сопровождала выполнение Соглашения, а это около двух лет нам удалось обеспечить выполнение более 40% Соглашения об ассоциации. Мы умели и знали как делать реформы. И многое из того, чем сейчас кичится нынешняя власть, начинали мы: это и энергетический союз, и углубленное таможенное сотрудничество, и единый цифровой рынок, и усиление сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности, и многое другое", - добавил Порошенко.

Он также подчеркнул, что соглашение - живой инструмент, который должен привести нас к достижению критериев членства в Евросоюзе.

"Европейская солидарность" всегда будет поддерживать все законопроекты, которые будут способствовать выполнению соглашения и продвижению нашим европейским курсом. Но так же самоотверженно мы будем противостоять всем инициативам власти, которых становится, к сожалению, все больше, которые противоречат демократическим стандартам, европейским ценностям, которые угрожают возвращению страны к авторитаризму", - сказал Порошенко.

Пресс-служба политсилы также сообщает, что Порошенко посетил Прикарпатье семью мастеров-сыроделов, которые производят по старинной технологии гуцульскую брынзу. По его словам, после подписания Соглашения об ассоциацию Украины с Европейским Союзом гуцульская брынза стала первым украинским продуктом, который получил официальное географическое указание и была признана в Европе.

"У нас на Гуцульщине создан Общественный союз - Ассоциация карпатских ватагов. Благодаря тому, что мы подписали Соглашение об ассоциацию, в 2017 году в Украину зашел проект "Поддержка географических указаний в Украине". Евросоюз финансировал этот проект. Национальные и международные эксперты приезжали к нам и помогали в регистрации географического указания "гуцульская брынза коровья". Эту брынзу мы зарегистрировали", - рассказал заместитель председателя Верховинской ОТГ, председатель районной ячейки "Евросолидарности" Мария Макивничук.

Она подчеркнула, что развитие сельского хозяйства и популярного ныне гастротуризма позволяет здешней молодежи не искать судьбы в других странах, потому что создаются рабочие места и сохраняются традиции.

Напомним, в феврале 2021 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина и ЕС пересмотрят соглашение об ассоциацию. Он отмечал, что обновление торговой части сделки начнется уже в этом году.

До этого в Евросоюзе анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциацию Украины с ЕС. Руководители Европейского совета и Еврокомиссии рассчитывали на начало углубленного сотрудничества между Украиной и ЕС.

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