Порошенко: угода про асоціацію - живий інструмент досягнення критеріїв членства в ЄС

"З гордістю згадую як сім років тому у Брюсселі мав честь поставити свій підпис "символічною ручкою Вільнюського саміту" під економічною частиною Угоди", - написав Порошенко.

Угода є дорожньою картою реформ в Україні, комплексним змістом державної політики, в основу якої покладені демократичні цінності, суспільний розвиток та добробут, найкращі європейські політичні, економічні та соціальні стандарти життя, наголосив Порошенко.

"Я пишаюсь тим, що за той короткий час, який наша команда супроводжувала виконання Угоди, а це близько двох років, нам вдалося забезпечити виконання понад 40% Угоди про асоціацію. Ми вміли і знали як робити реформи. І багато з того, чим зараз хизується теперішня влада, починали ми: це і енергетичний союз, і поглиблена митна співпраця, і єдиний цифровий ринок, і посилення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, і багато іншого", - додав Порошенко.

Він також наголосив, що угода - живий інструмент, який має привести нас до досягнення критеріїв членства в Євросоюзі.

"Європейська солідарність" завжди підтримуватиме всі законопроекти, які сприятимуть виконанню Угоди та просуванню нашим європейським курсом. Але так само самовіддано ми протистоятимемо всім ініціативам влади, яких стає, на жаль, дедалі більше, які суперечать демократичним стандартам, європейським цінностям, які загрожують поверненню країни до авторитаризму", - сказав Порошенко.

Прес-служба політсили також повідомляє, що Порошенко відвідав на Прикарпатті родину майстрів-сироварів - ватагів, які виробляють за старовинною технологією гуцульську бринзу. За його словами, після підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом гуцульська бринза стала першим українським продуктом, який отримав офіційне географічне зазначення і була визнана в Європі.

"У нас на Гуцульщині створена громадська спілка - Асоціація карпатських ватагів. Завдяки тому, що ми підписали Угоду про асоціацію, у 2017 році в Україну зайшов проект "Підтримка географічних зазначень в Україні". Євросоюз фінансував цей проект. Національні та міжнародні експерти приїжджали до нас і допомагали у реєстрації географічного зазначення "гуцульська коров’яча бринза". Цю бринзу ми зареєстрували", - розповів заступник голови Верховинської ОТГ, голова районного осередку "Євросолідарності" Марія Маківничук.

Вона наголосила, що розвиток сільського господарства і популярного нині гастротуризму дозволяє тутешній молоді не шукати долі в інших країнах, бо створюються робочі місця і зберігаються традиції.