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Украина и ЕС пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации. Начнут в этом году

Новина українською → Брюссель, Среда 10 февраля 2021 17:17
Украина и ЕС пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации. Начнут в этом году Фото: Валдис Домбровскис (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Европейский союз пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации. Процесс пересмотра должен начаться уже в этом году.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Пересмотр торговой части предусмотрен статьей 29 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Мы с нетерпением ждем на просмотр либерализации торговли товарами, как это предусмотрено ст. 29 Соглашения об ассоциации, через 5 лет после вступления в силу, что должно произойти уже в этом году", - сказал Домбровскис.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации будет способствовать увеличению товарооборота между Украиной и ЕС и дальнейшему сближению украинской и европейской экономик.

"Надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в конце января в Европейском союза анонсировали "всеобъемлющий пересмотр" Соглашения об ассоциации. Ожидается, что пересмотр соглашения начнется уже в 2021 году.

Добавим, вчера Шмыгаль обсудил ассоциацию Украины с ЕС с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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