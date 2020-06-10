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Порошенко о событиях в ГБР: Венедиктова получила указание от власти

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По его словам, страна возвращается во времена Януковича

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от власти на незаконные действия относительно преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Впрочем, он готов в любое время приехать к генеральному прокурору для вручения ему подозрения.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из Офиса генпрокурора, передает РБК-Украина.

"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, что Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность Генерального прокурора", - сказал Порошенко.

По его словам, страна возвращается во времена Януковича, и сегодняшние события - не что иное, как политическое преследование оппозиции и ее лидера.

"Мы будем требовать как неотложной встречи с Генеральным прокурором, в том числе, подчеркиваю, что в соответствии с законодательством, автором которого я являюсь, изменений в Конституции, которые я внес, зарегистрировал и провел в первом чтении, генеральный прокурор обязан участвовать во вручении подозрения, если считает нужным. Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем", - добавил Порошенко.

Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой народные депутаты требовали выполнения законных процессуальных действий, которые, по их мнению, саботирует Офис генпрокурора.

"Делайте следственные действия и ответьте на вопросы о нерегистрации в Едином реестре дела о препятствовании народному депутату, не регистрации в Едином реестре дела о препятствовании деятельности журналистов, не регистрации дела против сотрудников ГБР за превышение властных полномочий при организации без решения суда штурма музея, других позиций процессуальных нарушений, которые были брутальные", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что согласно УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которая была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

Автор: РБК-Украина

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