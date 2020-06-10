Порошенко про події в ДБР: Венедіктова отримала вказівку від влади

"Ми твердо переконані по сьогоднішнім діям, що Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину - втручання в діяльність Генерального прокурора", - сказав Порошенко.

За його словам, країна повертається у часи Януковича, і сьогоднішні події - ні що інше, як політичне переслідування опозиції і її лідера.

"Ми будемо вимагати як невідкладної зустрічі з Генеральним прокурором, в тому числі, наголошую, що відповідно до законодавства, автором якого я є, змін до Конституції, які я вніс, зареєстрував і провів в першому читанні, генеральний прокурор зобов’язаний брати участь у врученні підозри, якщо вважає за потрібне. Ми приїхали для того, щоб отримати підозру. Після цього, поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, генеральний прокурор втекла. Ми повідомили, що ми в будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони. І як тільки вона звільниться, ми приїдемо", - додав Порошенко.

Він також повідомив, що під час зустрічі з Венедіктовою народні депутати вимагали виконання законних процесуальних дій, як, на їх думку, саботує Офіс генпрокурора.

"Робить слідчі дії та відповідайте на питання щодо нереєстрації в Єдиному реєстрі справи про перешкоджання народному депутату, не реєстрації в Єдиному реєстрі справи про перешкоджання діяльності журналістів, не реєстрації справи проти працівників ДБР за перевищення владних повноважень під час організації без рішення суду штурму музею, інших позицій процесуальних порушень, які були брутальні", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокаті Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".