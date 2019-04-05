Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе посетит Германию. Соответствующую информацию на брифинге подтвердил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, немецкий канцлер Ангела Меркель пригласила украинского лидера 12 апреля посетить Берлин.

"И мы это рассматриваем, как знак внимания к выборам в Украине и к нашему кандидату", - добавил Медведев.

Отметим, представитель федерального правительства Германии Штефан Зайберт заявил, что встречу Меркель с Порошенко не следует рассматривать как поддержку одного из кандидатов перед вторым туром выборов в Украине. Программой визита предусмотрен совместный обед, а также встреча с прессой.

Напомним, после первого тура выборов в Украине Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса.

До этого Европейский союз в своем заявлении отметил, что надеется на прозрачность второго тура выборов. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, они были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.