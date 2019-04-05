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Порошенко уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы

Новости » Политика    05.04.2019 - 11:41
Порошенко уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы
Фото: Сергей Серватюк (facebook.com/mvs.gov.ua)

Соответствующий указ №101/2019 был подписан в четверг, 4 апреля

Президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Серватюка с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Соответствующий указ №101/2019 был подписан в четверг, 4 апреля. Причина увольнения в указе не указана.

"Уволить Серватюка Василия Николаевича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе президента.

Порошенко уволил первого заместителя главы ГоспогранслужбыФото: скриншот указа

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей'язків.

Также президент подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

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