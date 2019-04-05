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Порошенко наступного тижня відвідає Німеччину


Порошенко відвідає Німеччину 12 квітня

Президент України Петро Порошенко наступного тижня відвідає Німеччину. Відповідну інформацію на брифінгу підтвердив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, німецький канцлер Ангела Меркель запросила українського лідера 12 квітня відвідати Берлін.

"І ми це розглядаємо, як знак уваги до виборів в Україні і до нашого кандидата", - додав Медведєв.

Зазначимо, представник федерального уряду Німеччини Штефан Зайберт заявив, що зустріч Меркель з Порошенком не слід розглядати як підтримку одного з кандидатів перед другим туром виборів в Україні. Програмою візиту передбачено спільний обід, а також зустріч з пресою.

Нагадаємо, після першого туру виборів в Україні Меркель відзначила чесність і змагальність виборчого процесу.

До цього Європейський союз у своїй заяві зазначив, що сподівається на прозорість другого туру виборів. За даними спостерігачів місії ОБСЄ, вони були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку.

 

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