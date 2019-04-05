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Порошенко на следующей неделе посетит Германию

Новости » Политика    05.04.2019 - 14:56
Порошенко на следующей неделе посетит Германию
Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Порошенко посетит Германию 12 апреля

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе посетит Германию. Соответствующую информацию на брифинге подтвердил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, немецкий канцлер Ангела Меркель пригласила украинского лидера 12 апреля посетить Берлин.

"И мы это рассматриваем, как знак внимания к выборам в Украине и к нашему кандидату", - добавил Медведев.

Отметим, представитель федерального правительства Германии Штефан Зайберт заявил, что встречу Меркель с Порошенко не следует рассматривать как поддержку одного из кандидатов перед вторым туром выборов в Украине. Программой визита предусмотрен совместный обед, а также встреча с прессой.

Напомним, после первого тура выборов в Украине Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса.

До этого Европейский союз в своем заявлении отметил, что надеется на прозрачность второго тура выборов. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, они были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

 

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