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Порошенко наступного тижня відвідає Німеччину

Новини » Політика    05.04.2019 - 14:56
Порошенко наступного тижня відвідає Німеччину
Фото: Петро Порошенко і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Порошенко відвідає Німеччину 12 квітня

Президент України Петро Порошенко наступного тижня відвідає Німеччину. Відповідну інформацію на брифінгу підтвердив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, німецький канцлер Ангела Меркель запросила українського лідера 12 квітня відвідати Берлін.

"І ми це розглядаємо, як знак уваги до виборів в Україні і до нашого кандидата", - додав Медведєв.

Зазначимо, представник федерального уряду Німеччини Штефан Зайберт заявив, що зустріч Меркель з Порошенком не слід розглядати як підтримку одного з кандидатів перед другим туром виборів в Україні. Програмою візиту передбачено спільний обід, а також зустріч з пресою.

Нагадаємо, після першого туру виборів в Україні Меркель відзначила чесність і змагальність виборчого процесу.

До цього Європейський союз у своїй заяві зазначив, що сподівається на прозорість другого туру виборів. За даними спостерігачів місії ОБСЄ, вони були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку.

 

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