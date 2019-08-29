Порошенко о Шуфриче в комитете свободы слова: "Это издевательство"

Избрание Нестора Шуфрича на должность главы комитета по вопросам свободы слова является неуместным по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

"Присутствие господина Шуфрича во главе комитета свободы слова, думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова. Хочу подчеркнуть, что наша политическая сила и наша команда будет четко требовать, чтобы "Слуга народа" изменила эту кандидатуру", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что это не дает возможности фракции "ЕС" поддерживать предложенный список председателей комитетов.

"Твердо убежден, что журналистская солидарность получает особую актуальность", – также подчеркнул лидер партии.