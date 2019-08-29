Порошенко про Шуфрича в комітеті свободи слова: "Це знущання"

Обрання Нестора Шуфрича на посаду голови комітету з питань свободи слова є недоречним по відношенню до журналістської спільноти, журналістики та базового принципу права на свободу слова. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

"Присутність пана Шуфрича на чолі комітету свободи слова, думаю, що це знущання над журналістами, журналістикою і свободою слова. Хочу наголосити, що наша політична сила і наша команда буде чітко вимагати, щоб "Слуга народу" змінила цю кандидатуру", – підкреслив Порошенко.

Він додав, що це не дає можливості фракції "ЄС" підтримувати запропонований список голів комітетів.

"Твердо переконаний, що журналістська солідарність набуває особливої актуальності", – також підкреслив лідер партії.