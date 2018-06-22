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Интервью

Порошенко сегодня с рабочим визитом посетит Запорожскую область

НовостиПолитика    22.06.2018 - 11:48
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко осмотрит отремонтированный участок дороги между Запорожьем и Днепром

Президент Украины Петр Порошенко сегодня с рабочим визитом посетит Запорожскую область. Об этом говорится в сообщении Запорожской областной государственной администрации.

"22 июня президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочую поездку в Запорожскую область", - говорится в сообщении.

На странице в Facebook он отметил, что осмотрит отремонтированный участок дороги государственного значения Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

 
#РемонтДоріг

Автомобільна дорога державного значення Н-08 пролягає маршрутом Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь та займає важливе значення у транспортній системі України. Сьогодні у Запоріжжі огляну першу відремонтовану ділянку дороги протяжністю 23,74 км, яка сполучає Запоріжжя та Дніпро. Завдяки застосуванню нових технологій ця ділянка є показовою у Запорізькій області. #РемонтДоріг

Опубліковано Петром Порошенком 22 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог, составленным Global Competitiveness Index 2017-2018 Всемирного экономического форума.  Ближайшие соседи Украины - Молдова, Мозамбик, Парагвай и Йемен. Отметим, рейтинг возглавляют Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В топ-10 попали также Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, Запорожье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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