Порошенко осмотрит отремонтированный участок дороги между Запорожьем и Днепром
Президент Украины Петр Порошенко сегодня с рабочим визитом посетит Запорожскую область. Об этом говорится в сообщении Запорожской областной государственной администрации.
"22 июня президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочую поездку в Запорожскую область", - говорится в сообщении.
На странице в Facebook он отметил, что осмотрит отремонтированный участок дороги государственного значения Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.
#РемонтДоріг
Автомобільна дорога державного значення Н-08 пролягає маршрутом Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь та займає важливе значення у транспортній системі України. Сьогодні у Запоріжжі огляну першу відремонтовану ділянку дороги протяжністю 23,74 км, яка сполучає Запоріжжя та Дніпро. Завдяки застосуванню нових технологій ця ділянка є показовою у Запорізькій області. #РемонтДорігОпубліковано Петром Порошенком 22 червня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог, составленным Global Competitiveness Index 2017-2018 Всемирного экономического форума. Ближайшие соседи Украины - Молдова, Мозамбик, Парагвай и Йемен. Отметим, рейтинг возглавляют Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В топ-10 попали также Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.