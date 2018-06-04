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Украина оказалась в числе стран с наихудшими дорогами

НовостиОбщество    04.06.2018 - 08:53
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина заняла 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог

Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог. Об этом свидетельствуют данные Global Competitiveness Index 2017-2018 Всемирного экономического форума

В частности, Украина заняла 130 место с оценкой 2,4. Всего в рейтинге расположились 137 стран, а ближайшие соседи Украины - Молдова, Мозамбик, Парагвай и Йемен. Отметим, рейтинг возглавляют Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В топ-10 попали также Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Из постсоветских стран наивысшее место в рейтинге занимают Азербайджан, Литва и Эстония, которые расположились в четвертом десятке. Последнее 137 место досталось Мавритании, чьи дороги оценили в два балла.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство и капитальный ремонт дорог является одним из приоритетов.  

 

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Теги публикации: рейтинг, дороги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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