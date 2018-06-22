Порошенко сьогодні з робочим візитом відвідає Запорізьку область

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг , складеним Global Competitiveness Index 2017-2018 Всесвітнього економічного форуму. Найближчі сусіди України - Молдова, Мозамбік, Парагвай і Ємен. Зазначимо, рейтинг очолюють Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. До топ-10 потрапили також Гонконг, Нідерланди, Японія, Франція, Португалія, Австрія і США.

Автомобільна дорога державного значення Н-08 пролягає маршрутом Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь та займає важливе значення у транспортній системі України. Сьогодні у Запоріжжі огляну першу відремонтовану ділянку дороги протяжністю 23,74 км, яка сполучає Запоріжжя та Дніпро. Завдяки застосуванню нових технологій ця ділянка є показовою у Запорізькій області. #РемонтДоріг

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