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Порошенко сьогодні з робочим візитом відвідає Запорізьку область

НовиниПолітика    22.06.2018 - 11:48
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко огляне відремонтовану ділянку дороги між Запоріжжям і Дніпром

Президент України Петро Порошенко сьогодні з робочим візитом відвідає Запорізьку область. Про це йдеться в повідомленні Запорізької обласної державної адміністрації.

"22 червня президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

На сторінці в Facebook він зазначив, що огляне відремонтовану ділянку дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

 
#РемонтДоріг

Автомобільна дорога державного значення Н-08 пролягає маршрутом Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь та займає важливе значення у транспортній системі України. Сьогодні у Запоріжжі огляну першу відремонтовану ділянку дороги протяжністю 23,74 км, яка сполучає Запоріжжя та Дніпро. Завдяки застосуванню нових технологій ця ділянка є показовою у Запорізькій області. #РемонтДоріг

Опубліковано Петром Порошенком 22 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг, складеним Global Competitiveness Index 2017-2018 Всесвітнього економічного форуму. Найближчі сусіди України - Молдова, Мозамбік, Парагвай і Ємен. Зазначимо, рейтинг очолюють Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. До топ-10 потрапили також Гонконг, Нідерланди, Японія, Франція, Португалія, Австрія і США.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, Запоріжжя  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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