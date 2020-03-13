У Порошенко считают, что совместный орган с ОРДЛО игнорирует безопасную составляющую

Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

В партии призывают Францию, Германию и ОБСЕ не поддерживать это решение

Решение трехсторонней контактной группы об учреждении так называемого Консультативного совета по ОРДЛО является категорически неприемлемым, поскольку полностью игнорирует безопасную составляющую и вопреки Минским договоренностям концентрируется исключительно на политических вопросах. Об этом говорится в совместном заявлении партии "Европейская солидарность", передает РБК-Украина.

"Этим "Решением" признается правосубъектность российских оккупантов как отдельной переговорной единицы, а наша команда их легитимизации противодействует шестой год и никогда на это не соглашалась. Российская Федерация, которая де-юре и де-факто является агрессором против Украины этим "решением" ставится на одну ступень с ФРГ, Францией и ОБСЕ. Таким образом кремлевская версия о "внутреннем конфликте в Украине" получает признание со стороны самой Украины, а Россия выдает из себя "миротворца", - заявили в партии.

По мнению представителей "ЕС" нет никакого сомнения, что согласие на подписание этого документа дал лично Владимир Зеленский.

"Похоже, в памяти Зеленского те красные линии, что накануне Нормандского саммита в Париже начертило ему общество, потускнели. И потому назревает потребность даже в этих сложнейших условиях, еще раз собраться, чтобы их восстановить. Поэтому предостерегаем власть, которая оказалась совершенно неспособной подготовить страну к атаке коронавирус, - не пользоваться ситуацией, связанной с ограничением массовых мероприятий, чтобы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы", - отметили в партии, призывая Францию, Германию и ОБСЕ не поддерживать это решение.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил участие в переговорах контактной группы тем, что мирному процессу необходимо придать новый импульс.

Также сообщалось, что контактная группа в Минске договорилась определить участников следующего обмена пленными.