У Порошенка вважають, що спільний орган з ОРДЛО ігнорує безпекову складову

Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

В партії закликають Францію, Німеччину та ОБСЄ не підтримувати це рішення

Рішення тристоронньої контактної групи про заснування так званої Консультативної ради з ОРДЛО є категорично неприйнятним, оскільки повністю ігнорує безпекову складову та всупереч Мінським домовленостям концентрується виключно на політичних питаннях. Про це йдеться в спільній заяві партії "Європейська солідарність", передає РБК-Україна.

"Цим "Рішенням" визнається правосуб’єктність російських окупантів як окремої переговорної одиниці, а наша команда їхній легітимізації протидіє шостий рік і ніколи на це не погоджувалася. Російська Федерація, яка де-юре і де-факто є агресором проти України, "рішенням" ставиться на один щабель із ФРН, Францією та ОБСЄ. Таким чином кремлівська версія про "внутрішній конфлікт в Україні" отримує визнання з боку самої України, а Росія видає із себе "миротворицю", - заявили в партії.

На думку представників "ЄС", немає жодного сумніву, що згоду на підписання цього документу дав особисто Володимир Зеленський.

"Схоже, в пам’яті Зеленського ті червоні лінії, що напередодні Нормандського саміту в Парижі накреслило йому суспільство, потьмяніли. І тому назріває потреба навіть в цих надскладних умовах, ще раз зібратися, щоби їх поновити. Тож застерігаємо владу, яка виявилася абсолютно неспроможною підготувати країну до атаки коронавірусу, – не користатися ситуацією, пов’язаною з обмеженням масових заходів, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви", - зазначили в партії, закликаючи Францію, Німеччину та ОБСЄ не підтримувати це рішення.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив участь у переговорах контактної групи тим, що мирному процесу необхідно надати новий імпульс.

Також повідомлялося, що контактна група в Мінську домовилася визначити учасників наступного обміну полоненими.