Козак: Контактная группа в Минске договорилась определить лиц для обмена пленными

Фото: Дмитрий Козак (РИА Новости)

Дмитрий Козак выразил надежду, что до конца марта Контактная группа примет решение об обмене удерживаемыми лицами

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить подлежащих к освобождению лиц на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом он добавил, что надеется, что Контактная группа до конца марта примет решение об обмене удерживаемыми лицами.

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы обмена пленными будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы 11 марта в Минске.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина включила в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. При этом он отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.