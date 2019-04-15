Порошенко считает незаконным возможный досрочный роспуск Рады

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко заявил, что роспуск парламента приведет к политическому кризису в стране

Действующий президент Украины и кандидат в президента на выборах 2019 Петр Порошенко считает незаконным возможный досрочный роспуск парламента. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса.

По его словам, роспуск Верховной рады будет означать политический кризис в стране, а также паузу в отношениях с международными партнерами Украины.

"Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной рады в случае смены президента уже также прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020 году", - заявил президент.

Кроме того, президент считает, что отмена национализации "ПриватБанка" приведет к глубокому кризису в отношениях с Международным валютным фондом. Порошенко отметил, что национализация "ПриватБанка" проводилась в партнерстве с фондом.

Напомним, действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко прокомментировал возможность досрочного прекращения полномочий парламента. По словам Порошенко, в настоящее время никаких конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента нет.