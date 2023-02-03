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Порошенко розповів, чи готова Україна до членства в ЄС і чому важлива внутрішня єдність

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна підписала заявку на членство у Євросоюзі кров’ю своїх захисників та цивільних жертв російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтервʼю BBC.

"Без сумніву, тому що Україна зараз захищає Європу, бореться за свободу, бореться за демократію. Я пишаюся тим, що я як президент України у 2014 році мав честь підписати Угоду про асоціацію. І сьогоднішній Саміт відбувається в рамках Угоди про асоціацію, про поглиблену та всеосяжну угоду про вільну торгівлю і безвізовий режим. А нашу заяву про вступ ми підписали кров’ю українських вояків, кров’ю українських жертв", - заявив Порошенко.

Він також прокоментував, чи достатньо влада робить для викорінення корупції, щоб відповідати критеріям членства в Євросоюзі.

"На жаль, є велика кількість корупційних скандалів, які абсолютно неприйнятні під час війни. Як це можна зупинити? Це не тільки незалежний суд, не тільки верховенство права, не тільки підзвітність і прозорість. Надзвичайно важливий момент - не допустити відкату реформи, бо це руйнує всю систему. Це не має бути просто показовою відставкою корупціонерів, міністрів чи депутатів. Ефективним результатом буде, якщо вони будуть у в’язниці. У цій ситуації - відповідальність перед нашими солдатами. Правоохоронні органи мають розслідувати корупцію, а не опозиція. І вони повинні розуміти, що ми зараз живемо у зовсім іншому світі", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях. До махінацій були причетні керівники митних постів.

Також правоохоронці викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від ухилянтів. Одному з топ-посадовців комісії вже оголосили підозру.

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