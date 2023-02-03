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Порошенко рассказал, готова ли Украина к членству в ЕС и почему важно внутреннее единство

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Украина подписала заявку на членство в Евросоюзе кровью своих защитников и гражданских жертв российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью BBC.

"Несомненно, потому что Украина сейчас защищает Европу, борется за свободу, борется за демократию. Я горжусь тем, что я как президент Украины в 2014 году имел честь подписать Соглашение об ассоциации. И сегодняшний Саммит проходит в рамках Соглашения об ассоциации, об углубленном. и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле и безвизовом режиме. А наше заявление о вступлении мы подписали кровью украинских воинов, кровью украинских жертв", - заявил Порошенко.

Он также прокомментировал, достаточно ли власть делает для искоренения коррупции, чтобы отвечать критериям членства в Евросоюзе.

"К сожалению, есть большое количество коррупционных скандалов, абсолютно неприемлемых во время войны. Как это можно остановить? Это не только независимый суд, не только верховенство права, не только подотчетность и прозрачность. Чрезвычайно важный момент - не допустить отката реформы, потому что это разрушает всю систему. Это не должно быть просто показательной отставкой коррупционеров, министров или депутатов. Эффективным результатом будет, если они будут в тюрьме. В этой ситуации ответственность перед нашими солдатами. Правоохранительные органы должны расследовать коррупцию, а не оппозиция. должны понимать, что мы сейчас живем в совершенно ином мире", - добавил Порошенко.

Напомним, что правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы на таможнях в Черновицкой и Одесской областях. К махинациям были причастны руководители таможенных постов.

Также правоохранители разоблачили руководство Центральной военно-врачебной комиссии на получении взяток. Одному из топ-чиновников комиссии уже объявили подозрение.

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Петр ПорошенкоЕвросоюз