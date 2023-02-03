Порошенко рассказал, готова ли Украина к членству в ЕС и почему важно внутреннее единство

"Несомненно, потому что Украина сейчас защищает Европу, борется за свободу, борется за демократию. Я горжусь тем, что я как президент Украины в 2014 году имел честь подписать Соглашение об ассоциации. И сегодняшний Саммит проходит в рамках Соглашения об ассоциации, об углубленном. и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле и безвизовом режиме. А наше заявление о вступлении мы подписали кровью украинских воинов, кровью украинских жертв", - заявил Порошенко.

Он также прокомментировал, достаточно ли власть делает для искоренения коррупции, чтобы отвечать критериям членства в Евросоюзе.

"К сожалению, есть большое количество коррупционных скандалов, абсолютно неприемлемых во время войны. Как это можно остановить? Это не только независимый суд, не только верховенство права, не только подотчетность и прозрачность. Чрезвычайно важный момент - не допустить отката реформы, потому что это разрушает всю систему. Это не должно быть просто показательной отставкой коррупционеров, министров или депутатов. Эффективным результатом будет, если они будут в тюрьме. В этой ситуации ответственность перед нашими солдатами. Правоохранительные органы должны расследовать коррупцию, а не оппозиция. должны понимать, что мы сейчас живем в совершенно ином мире", - добавил Порошенко.