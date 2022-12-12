Порошенко: Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму
Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Росія використовує для бомбардувань української території крилаті ракети Х-55, які Україна свого часу передала РФ за умовами Будапештського меморандуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі GB News.
"Разом з іранськими безпілотниками вони використовують крилаті ракети. Я хочу нагадати вам, що це ракети X-55. Я сумніваюся, що всі це розуміють, але ми передали їх Росії за умовами Будапештського меморандуму. Українські ракети були передані, коли Україна отримала гарантії безпеки від усього світу, і тепер ці ракети повертаються до нас", - заявив Порошенко,
За його словами, це пряма відповідальність Володимира Путіна, а також Євгена Пригожина, командира ПВК "Вагнер".
"Це відповідальність кремлівської верхівки. Тож нам потрібно багато працювати над створенням трибуналу для путіна, щоб посадити його за ґрати в Гаазі", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Євросоюз може збільшити фінансування Європейського фонду світу, за допомогою якого здійснюються постачання зброї Україні, на 3,5 мільярда євро.
Також раніше ми писали, що Франція за останні місяці передала українським військовим шість 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1.
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