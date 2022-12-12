Порошенко: Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Росія використовує для бомбардувань української території крилаті ракети Х-55, які Україна свого часу передала РФ за умовами Будапештського меморандуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі GB News.

"Разом з іранськими безпілотниками вони використовують крилаті ракети. Я хочу нагадати вам, що це ракети X-55. Я сумніваюся, що всі це розуміють, але ми передали їх Росії за умовами Будапештського меморандуму. Українські ракети були передані, коли Україна отримала гарантії безпеки від усього світу, і тепер ці ракети повертаються до нас", - заявив Порошенко,

За його словами, це пряма відповідальність Володимира Путіна, а також Євгена Пригожина, командира ПВК "Вагнер".

"Це відповідальність кремлівської верхівки. Тож нам потрібно багато працювати над створенням трибуналу для путіна, щоб посадити його за ґрати в Гаазі", - наголосив Порошенко.