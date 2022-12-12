ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко: Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму

Новость на русском →
Понеділок 12 грудня 2022 20:40
Порошенко: Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Росія використовує для бомбардувань української території крилаті ракети Х-55, які Україна свого часу передала РФ за умовами Будапештського меморандуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі GB News.

"Разом з іранськими безпілотниками вони використовують крилаті ракети. Я хочу нагадати вам, що це ракети X-55. Я сумніваюся, що всі це розуміють, але ми передали їх Росії за умовами Будапештського меморандуму. Українські ракети були передані, коли Україна отримала гарантії безпеки від усього світу, і тепер ці ракети повертаються до нас", - заявив Порошенко,

За його словами, це пряма відповідальність Володимира Путіна, а також Євгена Пригожина, командира ПВК "Вагнер".

"Це відповідальність кремлівської верхівки. Тож нам потрібно багато працювати над створенням трибуналу для путіна, щоб посадити його за ґрати в Гаазі", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Євросоюз може збільшити фінансування Європейського фонду світу, за допомогою якого здійснюються постачання зброї Україні, на 3,5 мільярда євро.

Також раніше ми писали, що Франція за останні місяці передала українським військовим шість 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Вторгнення Росії до України
NEWS
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство