Порошенко: Россия обстреливает нас ракетами X-55, которые Украина отдала по условиям Будапештского меморандума

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Россия использует для бомбардировок украинской территории крылатые ракеты Х-55, которые Украина в свое время передала РФ по условиям Будапештского меморандума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире GB News.

"Вместе с иранскими беспилотниками они используют крылатые ракеты. Я хочу напомнить вам, что это ракеты X-55. Я сомневаюсь, что все это понимают, но мы передали их России по условиям Будапештского меморандума. Украинские ракеты были переданы, когда Украина получила гарантии безопасности от всего мира, и теперь эти ракеты возвращаются к нам", - заявил Порошенко,

По его словам, это прямая ответственность Владимира Путина, а также Евгения Пригожина, командира ПВК "Вагнер".

"Это ответственность кремлевской верхушки. Так что нам нужно много работать над созданием трибунала для путина, чтобы посадить его за решетку в Гааге", - подчеркнул Порошенко.