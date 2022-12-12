ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС може збільшити на 3,5 млрд євро фонд для постачання зброї Україні, - Боррель

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 12 грудня 2022 19:59
ЄС може збільшити на 3,5 млрд євро фонд для постачання зброї Україні, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз може збільшити фінансування Європейського фонду світу, за допомогою якого здійснюються постачання зброї Україні, на 3,5 мільярда євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми повинні продовжувати підтримувати україну. міністри чітко зобов'язалися підтримувати військову підтримку україни. Вони домовилися збільшити фінансування європейського фонду світу на 2 млрд. плюс можливі 3,5 млрд. євро", - заявив Боррель.

Нагадаємо, що Євросоюз збільшив на 2 мільярди фінансування Європейського фонду світу стало відомо сьогодні, 12 грудня, вдень.

Також ми писали, що Європейський Союз виділив кошти та передав обладнання, необхідне для кіберлабораторії Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Жозеп Боррель Допомога Україні
NEWS
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство