ЄС може збільшити на 3,5 млрд євро фонд для постачання зброї Україні, - Боррель

Євросоюз може збільшити фінансування Європейського фонду світу, за допомогою якого здійснюються постачання зброї Україні, на 3,5 мільярда євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми повинні продовжувати підтримувати україну. міністри чітко зобов'язалися підтримувати військову підтримку україни. Вони домовилися збільшити фінансування європейського фонду світу на 2 млрд. плюс можливі 3,5 млрд. євро", - заявив Боррель.

Нагадаємо, що Євросоюз збільшив на 2 мільярди фінансування Європейського фонду світу стало відомо сьогодні, 12 грудня, вдень.

Також ми писали, що Європейський Союз виділив кошти та передав обладнання, необхідне для кіберлабораторії Збройних сил України.

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