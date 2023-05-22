Порошенко: Росія боїться членства України в НАТО, бо це єдина гарантія безпеки

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що членство України в НАТО - єдина гарантія миру, безпеки і стабільності не лише для українців, а й для всього вільного світу. За його словами, йдеться про те, як максимально прискорити вступ України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час сесії Парламентської асамблеї в НАТО в Люксембурзі.

"Це мій головний меседж на Парламентській Асамблеї НАТО, що відбувається в Люксембурзі. Щойно завершили зустріч з делегацією Європейського парламенту в ПА НАТО. Говорили не про те, бути Україні чи ні в Альянсі. А про те, як забезпечити наше членство швидше", - наголосив Порошенко.

Бажання України приєднатися до НАТО

До НАТО не може вступити країна, яка перебуває у стані війни. Тому Україна матиме шанс приєднатися до Альянсу тільки після завершення бойових дій. Проте країна хотіла б отримати від Альянсу запрошення на вступ вже зараз.

Зазначимо, що 11-12 липня пройде саміт НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна хоче отримати "графік вступу" до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський також закликав НАТО прийняти позитивне рішення щодо членства України на саміті.

Більше про те, що очікує Україна від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.