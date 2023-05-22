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Порошенко: Россия боится членства Украины в НАТО, потому что это единственная гарантия безопасности

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Понедельник 22 мая 2023 14:12
Порошенко: Россия боится членства Украины в НАТО, потому что это единственная гарантия безопасности Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО - единственная гарантия мира, безопасности и стабильности не только для украинцев, но и для всего свободного мира. По его словам, речь идет о том, как максимально ускорить вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в ходе сессии Парламентской ассамблеи в НАТО в Люксембурге.

"Это мой главный месседж на Парламентской Ассамблее НАТО, который проходит в Люксембурге. Только завершили встречу с делегацией Европейского парламента в ПА НАТО. Говорили не о том, быть Украине или нет в Альянсе. А о том, как обеспечить наше членство быстрее", - подчеркнул Порошенко.

Желание Украины присоединиться к НАТО

В НАТО не может вступить страна, находящаяся в состоянии войны. Поэтому у Украины будет шанс присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий. Однако страна хотела бы получить от Альянса приглашение на вступление уже сейчас.

Отметим, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить "график вступления" в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал НАТО принять положительное решение о членстве Украины на саммите.

Больше о том, что ожидает Украина от саммита – читайте в материале РБК-Украина.

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Петр Порошенко Российская Федерация НАТО
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