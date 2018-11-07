Порошенко: РФ намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

За його словами, Росія підриває довіру до держінституцій, дискредитуючи євроатлантичний вибір

Російська Федерація (РФ) намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу на Міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

За його словами, Росія своїми діями підриває довіру до державних інституцій, дискредитуючи європейський та євроатлантичний вибір, нівелюючи успіхи наших реформ, щоб забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах 2019 року.

"Нині інтегрована в Європу, економічно успішна і військово сильна Україна залишається головним стримуючим чинником від подальших агресивних планів Кремля. Це чудовий урок гібридного протистояння з Росією", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що мета гібридної війни Російської Федерації полягає у тому, щоб підірвати устої всього демократичного світу.

Також Порошенко зазначив, що українські спецслужби пачками викривають пропагандистів, які фінансуються Москвою з їхніми закликами до повалення конституційного ладу.