Порошенко: новые санкции и усиление присутствия НАТО в Черном море остановят российскую агрессию

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент отметил солидарную европейскую позицию и требование к Кремлю придерживаться международного права

Чтобы остановить российскую агрессию, должны быть осуществлены конкретные шаги, например, "заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести санкции против РФ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В частности, он отметил солидарную европейскую позицию и требование к Кремлю придерживаться международного права.

"Убежден, что время общих политических деклараций уже истекло. Если хотим нормализовать ситуацию, необходимо прямо говорить московскому руководству: агрессия против Европы неприемлема, новый инцидент не будет толерироваться и следующее агрессивное действие только повысит ту цену, которую придется заплатить Москве", - ответил Порошенко на вопрос о его отношении к росту симпатий к Путину у некоторых европейских, в частности итальянских политических кругах.

Президент подчеркнул, что должны быть осуществлены конкретные шаги, чтобы остановить российскую агрессию, например, "заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море, ввести новые санкции против ответственных за кризис в Азовском море, запретить российским кораблям заходить в европейские порты, поддержать Украину в политической, экономической и военной сферах

"Мы неоднократно предупреждали о тех, кто в Европе флиртует и слепо танцует с Путиным, отмечая, что это только спровоцирует новую атаку России на мировой порядок, свободу, основные ценности самой европейской демократии. Время ожидания закончилось нападением на украинские корабли и арестом 24 украинских моряков", - отметил президент.

Напомним, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США имеют ввести новые санкции против Москвы.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия должна ответить за нападение на украинские корабли в Керченском проливе, следовательно, Европейский союз должен ввести санкции.