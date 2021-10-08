ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Порошенко: результатом саммита "Украина-ЕС" должно быть эффективное противодействие "Северному потоку-2"

Новина українською →
Киев, Пятница 08 октября 2021 16:41
Порошенко: результатом саммита "Украина-ЕС" должно быть эффективное противодействие "Северному потоку-2" Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти уделить особое внимание предстоящему саммиту "Украина-ЕС", который состоится 12 октября. Порошенко отметил, что саммит должен обеспечить практические результаты и укрепить украинские позиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Есть вещи, которые точно объединяют украинское общество. Если в 2014 году интеграцию в ЕС поддерживала треть Украины, то на сегодня абсолютное большинство украинского народа - за европейскую интеграцию. Я горжусь тем, что нашей команде удалось внести изменения в Конституцию, где интеграция в ЕС и НАТО стало обязательным для всех ветвей власти", - напомнил пятый президент.

Порошенко отмечает, что прорывы в украинской интеграции были именно на саммите.

"Это было и заключение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, и о новых направлениях секторальной интеграции, и о безвизе, который казался совершенно невероятным", - отметил он.

Политик подчеркивает, что очень важно, чтобы мы уделили особое внимание этому саммиту.

"Очень жаль, что правительство не интересует мнение всей Верховной рады относительно видения результатов, которые нужно достичь на саммите. А это должно быть совместное противодействие "Северному потоку-2". Это должно быть ужесточение санкций против Российской Федерации. Это должны быть общие и согласованные действия против зимнего реванша, на который сейчас рассчитывает Кремль", - подчеркнул Петр Порошенко. - И как знак того, что это позиция всей Верховной рады, что вся Украина объединилась для реализации этих целей, председатель комитета по вопросам интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе должна быть включена в состав делегации на саммит".

Петр Порошенко пожелал Украине успеха на саммите 12 октября.

Как сообщалось, ранее Порошенко заявлял, что пока не завершено строительство "Северного потока-2" - ничего не потеряно. Международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны