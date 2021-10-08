Порошенко: результатом саммита "Украина-ЕС" должно быть эффективное противодействие "Северному потоку-2"

"Есть вещи, которые точно объединяют украинское общество. Если в 2014 году интеграцию в ЕС поддерживала треть Украины, то на сегодня абсолютное большинство украинского народа - за европейскую интеграцию. Я горжусь тем, что нашей команде удалось внести изменения в Конституцию, где интеграция в ЕС и НАТО стало обязательным для всех ветвей власти", - напомнил пятый президент.

Порошенко отмечает, что прорывы в украинской интеграции были именно на саммите.

"Это было и заключение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, и о новых направлениях секторальной интеграции, и о безвизе, который казался совершенно невероятным", - отметил он.

Политик подчеркивает, что очень важно, чтобы мы уделили особое внимание этому саммиту.

"Очень жаль, что правительство не интересует мнение всей Верховной рады относительно видения результатов, которые нужно достичь на саммите. А это должно быть совместное противодействие "Северному потоку-2". Это должно быть ужесточение санкций против Российской Федерации. Это должны быть общие и согласованные действия против зимнего реванша, на который сейчас рассчитывает Кремль", - подчеркнул Петр Порошенко. - И как знак того, что это позиция всей Верховной рады, что вся Украина объединилась для реализации этих целей, председатель комитета по вопросам интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе должна быть включена в состав делегации на саммит".

Петр Порошенко пожелал Украине успеха на саммите 12 октября.