Порошенко о "Северный поток-2": международные партнеры должны увидеть сильную Украину

Пока не завершено строительство " Северного потока-2 " - ничего не потеряно. Международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной.

"Как государственника, как пятого президента Украины, как, впрочем лидера демократической патриотической оппозиции, меня не может не беспокоить так называемая договоренность между США и Германией по "Северному потоку-2". Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам "Северный поток- 2", теперь мы получаем два - прибавилось американо-германское взаимопонимание. Если вспомнить еще и о русском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей. По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на "сделку", предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий для Украины", - констатирует пятый президент.

Он отметил, что президент Зеленский должен ехать в Вашингтон с поддержкой как оппонентов действующей власти, так и гражданского общества, экспертной среды, а также международных друзей Украины.

"Это мы все уже проходили и больше не верим. Не буду напоминать о том, что "Северный поток-2" - это угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического единства. Это аксиома, о которой знают все, но, похоже, подзабыли в Берлине и Вашингтоне. Задача Украины, совместно с нашими партнерами в Восточной Европе, прежде всего стран Балтии и Польши, на уровне парламентов, в том числе Конгресса США, четко и твердо об этом напомнить. Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины и будут оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель", - считает Порошенко.

По его словам, последнее дело сегодня Киеву обвинять кого-то из них.

"То ли в измене наших интересов. То ли в сдаче Украины российскому агрессору. Все это ровно то, чего хотят в Москве - чтобы мы через этот проклятый "Северный поток-2" все перессорились, и тогда Украина достанется Путину спокойно и без выстрелов. Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю устойчивость, единство и способность бороться до конца", - убежден Порошенко.

Он добавил, что пока не завершено строительство "Северного потока-2", пока не сертифицировано весь газопровод, пока по нему не пошел газ - ничего не потеряно.

"Наши международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной. Которая не согласна на перспективу запуска "Северного потока-2". Которая не поддерживает договоренность между США и Германией. Какая будет требовать прекращения достройки и запуска "трубы Путина" на том этапе, где она сейчас будет в конце августа", - отмечает Петр Порошенко.

Пятый президент уверен, что действующему президенту надо ехать в Вашингтон и жать руку президенту Байдену. Причем, обязательно, "но ехать туда он должен, имея за спиной поддержку". Речь идет о поддержке:

партнеров, которым не все равно, будет или нет "Северный поток-2";

друзей Украины, которые будут убеждать и Вашингтон, и Берлин своими аргументами против "путинского газопровода";

гражданского общества и экспертной среды в Украине, которые должны в один голос указывать на ошибочность американо-немецкой договоренности;

а также поддержку оппонентов действующей власти, которые могут беспощадно критиковать и спорить внутри, но сегодня должны быть объединены общей целью недопущения "Северного потока-2".

"Чем ближе к финишу будет сорвана эта "сделка века", на 99% или 99,9%, тем сильнее будет сигнал российскому агрессору о нашей борьбе, единстве и солидарности, готовности коллективного Запада противодействовать коррупционным действиям Кремля", - отмечает он.