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Порошенко: результатом саміту "Україна-ЄС" має бути ефективна протидія "Північному потоку-2"

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:41
Порошенко: результатом саміту "Україна-ЄС" має бути ефективна протидія "Північному потоку-2" Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу приділити особливу увагу майбутньому саміту "Україна-ЄС", який відбудеться 12 жовтня. Порошенко наголосив, що саміт має забезпечити практичні результати і зміцнити українські позиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

"Є речі, які точно об’єднують українське суспільство. Якщо в 2014 році інтеграцію до ЄС підтримувала третина України, то на сьогодні абсолютна більшість українського народу - за європейську інтеграцію. Я пишаюся тим, що нашій команді вдалося внести зміни до Конституції, де інтеграція до ЄС і НАТО стала обов’язковою для всіх гілок влади", - нагадав п’ятий президент.

Порошенко наголошує, що прориви в українській інтеграції були саме на саміті.

"Це було і укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, і про нові напрями секторальної інтеграції, і про безвіз, який здавався абсолютно неймовірним", - зазначив він.

Політик підкреслює, що дуже важливо, щоб ми приділили особливу увагу цьому саміту.

"Дуже шкода, що уряд не цікавить думка всієї Верховної ради щодо бачення результатів, які треба досягнути на саміті. А це має бути спільна протидія "Північному потоку-2". Це має бути посилення санкцій проти Російської Федерації. Це мають бути спільні і узгоджені дії проти зимового реваншу, на який зараз розраховує Кремль", - наголосив Петро Порошенко. - І як знак того, що це позиція всієї Верховної ради, що вся Україна об’єдналася задля реалізації цих цілей, голова комітету з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе має бути включена до складу делегації на саміт".

Петро Порошенко побажав Україні успіху на саміті 12 жовтня.

Як повідомлялось, раніше Порошенко заявляв, що поки не завершено будівництво "Північного потоку-2" - нічого не втрачено. Міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною.

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Петро Порошенко
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