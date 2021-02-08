Порошенко: реформа противотуберкулезных медучреждений требует тщательной подготовки

"Поскольку с 1 апреля вступает в силу система оплаты за медицинские услуги через НСЗУ, сегодня мы должны реформировать медицинские учреждения Киева, чтобы с 1 апреля они начали получать оплату именно за услуги. То есть не по кровати, не за количество персонала, который работает в том или ином заведении, а за те услуги, которые медицинское учреждение предоставил для населения города Киева", - пояснила Марина Порошенко.

По ее словам, реформирование противотуберкулезных медучреждений вызывает много вопросов, на которые граждане и медицинские работники должны получить четкие ответы: каким образом будет происходить объединение медицинских учреждений; как будет обеспечен основной принцип приближения медицинских услуг к пациенту по месту его жительства; не будут ли закрываться медицинские учреждения и не произойдет ли сокращение медицинских работников в этих учреждениях.

"Кроме того, мы знаем, что по пакету НСЗУ на сегодня уже ограниченный срок лечения в стационаре. Поэтому мы должны позаботиться о судьбе и тех пациентов, которые требуют длительного лечения, а также сочетания социальных и медицинских услуг. Потому что мы не можем бросить на произвол судьбы больных, которые очень часто находятся в трудных жизненных условиях: это и бездомные, и больные, которые не имеют собственной семьи", - добавила Порошенко.

Она также сообщила, что в среду на заседании постоянной комиссии будет приниматься решение о реструктуризации противотуберкулезных и фтизиатрических медицинских учреждений.

"Мы еще раз будем настаивать, чтобы проблемные вопросы были проработаны Департаментом здравоохранения, а также, при необходимости, обращаться в Министерство здравоохранения Украины и НСЗУ, чтобы они доработали те вопросы, которые сейчас, когда реформа только набирает обороты, еще не были включены в пакеты услуг для населения, но в будущем должны быть предусмотрены", - говорит глава комиссии Киевсовета.