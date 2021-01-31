Порошенко инициирует в Киевсовете жилищные сертификаты для детей-сирот

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Лидер "Европейской солидарности" в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко инициирует жилищные сертификаты для детей-сирот.

Об этом она заявила по итогу визита в Центр социальной поддержки детей и семей Днепровского района столицы.

Как отмечает пресс-служба политсилы, именно в этом центре в начале 2021-го года открылись социальные квартиры для детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки.

"Социальная квартира - это жилье, где молодежь в возрасте от 18 до 23 лет может получить временную поддержку и сопровождение во время трудоустройства, адаптироваться к взрослой жизни, получить необходимые социальные навыки, решить собственные жизненные ситуации. В социальной квартире дети-сироты могут жить до года, в случае сложных жизненных обстоятельств - еще полгода", - сообщают в партии.

"Я узнала уже как депутат Киевсовета о том, что открывается такой дом, и спросила, что необходимо. Сказали, что нет постельного белья, постельных комплектов. Уже как депутат я помогла купить все эти необходимые вещи", - рассказала Марина Порошенко.

Председатель комиссии Киевсовета также отметила, что сейчас система покупки собственного жилья детям-сиротам не соответствует международной практике, а сами дети не могут выбирать себе место жительства.

"Очень важно сегодня заботиться о тех детях-сиротах, которые выходят из детских домов после 18 лет, чтобы государство гарантировало им право на их собственное жилье. Такие проекты реализуются за счет государства, муниципальных средств, но ребенок не имеет возможности выбрать жилье, свое будущее. Он не может даже переехать в какое-то другое место", - добавила Порошенко.

В связи с этим она будет инициировать проект, когда деньги ходят за ребенком - так называемые "жилищные сертификаты", которые дадут возможность потом выбирать свое жилье, место проживания, улучшать его, если ребенок сможет заработать деньги.

Она отметила, что сначала предложит пилотный проект Киевсовету, а потом его надо распространить и на общегосударственном уровне.

"Это международная практика, и она очень прогрессивная. И направлена на то, чтобы ребенок чувствовал себя действительно независимо, что он сам решает свою судьбу, сам строит свою жизнь. Государство должно ему только помогать", - объясняет Порошенко.

Напомним, ранее в Украине предоставили право детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилого фонда. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3577 во втором чтении.