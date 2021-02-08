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Порошенко: реформа протитуберкульозних медзакладів потребує ретельної підготовки

Автор: РБК-Україна

У Київській міській раді відбулася робоча нарада з питань діяльності медичних закладів протитуберкульозної та фтизіатричної допомоги. Учасники засідання заявили, що реформування протитуберкульозних медзакладів потребує більш ретельної підготовки.

Про це повідомила голова постійної Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, лідер команди "Європейської солідарності" у Київраді Марина Порошенко, передає прес-служба політсили.

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"Оскільки з 1 квітня набирає чинності система оплати за медичні послуги через НСЗУ, сьогодні ми маємо реформувати медичні заклади Києва, щоб з 1 квітня вони почали отримувати оплату саме за послуги. Тобто не за ліжка, не за кількість персоналу, який працює в тому чи іншому закладі, а за ті послуги, які медичний заклад надав для населення міста Києва", - пояснила Марина Порошенко.

За її словами, реформування протитуберкульозних медзакладів викликає багато запитань, на які громадяни та медичні працівники мають отримати чіткі відповіді: яким чином буде відбуватися об’єднання медичних закладів; як буде забезпечено основний принцип щодо наближення медичних послуг до пацієнта за місцем його проживання; чи не будуть закриватися медичні заклади і чи не відбудеться скорочення медичних працівників у цих закладах.

"Крім того, ми знаємо, що за пакетом НСЗУ на сьогодні вже обмежений термін лікування в стаціонарі. Тому ми маємо подбати про долю і тих пацієнтів, які потребують довготривалого лікування, а також про поєднання соціальних і медичних послуг. Тому що ми не можемо кинути напризволяще хворих, які дуже часто знаходяться у важких життєвих умовах: це і безхатченки, і хворі, які не мають власної родини", - додала Порошенко.

Вона також повідомила, що у середу на засіданні постійної комісії буде ухвалюватися рішення про реструктуризацію протитуберкульозних і фтизіатричних медичних закладів.

"Ми ще раз будемо наполягати, щоб проблемні питання були опрацьовані Департаментом охорони здоров’я, а також, за потреби, звертатися до Міністерства охорони здоров’я України та НСЗУ, щоб вони доопрацювали ті питання, які зараз, коли реформа тільки набирає обертів, ще не були включені в пакети послуг для населення, але в майбутньому мають бути передбачені", - говорить голова комісії Київради.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер "Європейської солідарності" у Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко ініціює житлові сертифікати для дітей-сиріт.

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